Spotify, Karaoke Modu üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı

Spotify, bugünlerde müzik dinlemenin en popüler yollarından biri ve herhangi bir yavaşlama belirtisi göstermiyor. Şirket de kullanıcılarına daha iyi bir müzik deneyimi sunabilmek için sürekli yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Karantina döneminde Spotify’ın pek çok işlevsel özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bunlardan arasında karaoke yetenekleri ve Grup Oturumları da yer alıyor.

Tersine mühendislik uzmanı Jane Wong'un ortaya çıkardığı özelliklerden ilki karaoke modu. Wong'un aktardıklarına göre kullanıcılar, bu özellikle birlikte şarkının sesini istedikleri gibi artırıp azaltarak karaoke deneyimi yaşayabilecek.

Grup Oturumları adlı özellik, premium üyelerin aynı toplu bir şekilde müzik dinleyebilmesine, aynı oturumda çalan müzikleri yönetebilmesine yardımcı oluyor.

Yenilenen Spotify Araba Modu arayüzü ise Google Asistan'ı destekleyecek ve müzik akışları sesle kontrol edilebilecek. Kullanıcıların müzik değiştirmek ya da ses ayarlamak için trafikte dikkati elden bırakmaması için çalışmalar yürütülüyor.

Tüm bunlara ek olarak ücretsiz kullanıcıların günde 30 dakikaya kadar çevrimdışı müzik dinlemesine izin verilmesi ve yeni bir beğeni butonu da bulunuyor. Yeni beğeni butonunda kullanıcılar bir şarkıyı beğendiklerinde kalp yeşile dönecek ve küçük bir animasyon oluşacak.

Spotify'ın henüz test aşamasında olan bu özellikleri ne zaman kullanıma sunacağı belli değil.