Spotify ve Facebook, yeni miniplayer deneyimini Türkiye’de de sunuyor. Miniplayer, dinleyicilerin uygulamalar arasında geçiş yapmasına gerek kalmadan, Facebook iOS ve Android platformlarda doğrudan Spotify üzerinden müzik ve podcast'lerin dinlemesini sağlıyor.

Sosyal keşfi merkezine alan miniplayer deneyimi, kullanıcıların Facebook uygulamasından ayrılmak zorunda kalmadan şarkı ve podcast yayınlarını paylaşma ve etkileşim kurma yollarını daha da geliştirecek. Spotify Premium kullanıcıları, Spotify'dan tüm çalma özelliklerine doğrudan erişebilirken, ücretsiz (Free) kullanıcılar ise aynı harika deneyimi, karışık çalma modunda ve Spotify'dan gelen reklamlar eşliğinde yaşayabilecek.

Facebook Haber Kaynağı'ndaki paylaşımların yanı sıra kullanıcılar şarkıları, miniplayer deneyimi üzerinden doğrulanmış sanatçı gönderileri veya Facebook'ta kullanıcılar tarafından yüklenen ve lisanslı müzik içeren videolar aracılığı ile dinleyebilecek.

Miniplayer’ı kullanmak için yapmanız gerekenler:

Sizin, arkadaşınızın, herhangi bir aile üyenizin veya en sevdiğiniz içerik oluşturucunun Spotify üzerinden Facebook Haber Kaynağı'nda paylaştığı şarkı veya podcast bölümü için çal butonuna tıklayın.

Minipalyer’ı ilk kez kullandığınızda, bir onay penceresinin açıldığını göreceksiniz, devam etmek için Bağlan'a tıklayın.

Spotify'da oturum açtıysanız, uygulamalar otomatik olarak geçiş yapacak ve dinleme deneyimi Spotify uygulamasından başlayacaktır. (Oturum açmadıysanız, açmanız istenecektir).

Facebook Haber Kaynağı’nı aşağı doğru kaydırmaya devam ettiğinizde de Spotify, müzik ya da podcast’leri çalmaya devam ediyor. Ama miniplayer’ı duraklatmak veya kapatmak için çalma seçenekleri üzerinde kontrolünüz olacak.



