Spotify paketlerine kısa süre sonra zam geliyor

Spotify, 30 Nisan itibarıyla ABD'deki kullanıcıların Aile paketlerine zam yapacak. ABD’deki kullanıcılar buna göre Spotify'ın Aile paketine artık 15,99 dolar karşılığında sahip olacak.

Ancak bu zam, sadece ABD'deki kullanıcıları etkilemeyecek. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre tüm Avrupa Birliği üyeleri ile İngiltere'de de zam yapılacak. Avrupa Birliği ve İngiltere'ye gelecek zam ise Türkiye'yi de etkileyebilir.

Spotify yetkilileri konu hakkında kullanıcıların ihtiyaçlarına göre şekillenmiş abonelik paketleri sunduklarını, bu paketlerin kendine göre fiyatlandırma politikaları olduğunu söyledi. Spotify'a olan talebin her gün biraz daha arttığını bildiren yetkililer, artan talebi karşılayabilmek adına böyle bir şey yapmak zorunda kaldıklarını açıkladı.