Spotify Palette ile müzik zevkinizi farklı renklere dönüştürebileceksiniz

İnsanlar müzik zevklerini çevrimiçi olarak paylaşmayı seviyor. Spotify, kullanıcılarına şimdi de dinlediklerini göstermeleri için çeşitli seçenekler sundu. Üçüncü parti olarak geliştirilen Spotify Palette, kullanıcıların müzik zevkine göre renk paleti oluşturuyor.

Spotify Palette’in kullanımı basit ve eğlenceli. Sadece kimlik bilgilerinizle giriş yapmanız yeterli. Ardından web uygulaması müzik zevkinizi analiz edip, size bir palet veriyor.

Dinlediğiniz müzik türlerini analiz eden web sitesi, ruh halinizi yansıtıyor. Ayrıca kullanıcılara dinledikleri müziklerin dans edilebilirlik, enerji, pozitiflik gibi oranlarını da sunuyor.



