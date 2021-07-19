Bilim & Teknoloji Spotify Palette ile müzik zevkinizi farklı renklere dönüştürebileceksiniz

Spotify Palette ile müzik zevkinizi farklı renklere dönüştürebileceksiniz

Bilim & Teknoloji

Spotify Palette ile müzik zevkinizi farklı renklere dönüştürebileceksiniz

Spotify Palette, kullanıcıların müzik zevkine göre renk paleti oluşturuyor. Spotify Palette uygulaması sevdiğiniz şarkılara göre profilinizi renklendiriyor.

19 Temmuz 2021, Pazartesi 08:46 Son Güncelleme:
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İnsanlar müzik zevklerini çevrimiçi olarak paylaşmayı seviyor. Spotify, kullanıcılarına şimdi de dinlediklerini göstermeleri için çeşitli seçenekler sundu. Üçüncü parti olarak geliştirilen Spotify Palette, kullanıcıların müzik zevkine göre renk paleti oluşturuyor.

Spotify Palette’in kullanımı basit ve eğlenceli. Sadece kimlik bilgilerinizle giriş yapmanız yeterli. Ardından web uygulaması müzik zevkinizi analiz edip, size bir palet veriyor.

Dinlediğiniz müzik türlerini analiz eden web sitesi, ruh halinizi yansıtıyor. Ayrıca kullanıcılara dinledikleri müziklerin dans edilebilirlik, enerji, pozitiflik gibi oranlarını da sunuyor.


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