Spotify, PlayStation 5 üzerinden nasıl kullanılabilir?

PlayStation 5, ülkemizde 8 bin 299 TL'den bugün itibariyle satışa sunulmuş durumda. Ancak PS5 ile sadece oyun oynamak değil, müzik dinlemek, film ya da dizi izlemek de mümkün.

Bu kapsamda Spotify'ın PlayStation 5 konsolunda yeni bir entegrasyonu bulunuyor ve ilk defa pazara sunulacak PlayStation 5 uzaktan kumandasında da Spotify'a özel bir tuş yer alıyor.

Kesintisiz bir oyun için telefonunuzla müziği kontrol edebileceğiniz gibi en yeni oyun şarkılarını, çalma listelerini ve podcast yayınlarını takip edebilirsiniz.