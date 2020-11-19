Bilim & Teknoloji Spotify, PlayStation 5 üzerinden nasıl kullanılabilir?

Spotify, PlayStation 5 üzerinden nasıl kullanılabilir?

Bilim & Teknoloji

Spotify, PlayStation 5 üzerinden nasıl kullanılabilir?

Sony, bugün itibariyle yeni oyun konsolu PlayStation 5'i Türkiye genelinde satışa sundu. Peki dijital müzik platformlarından Spotify, PS5 üzerinden nasıl kullanılabiliyor?

19 Kasım 2020, Perşembe 14:06 Son Güncelleme:
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PlayStation 5, ülkemizde 8 bin 299 TL'den bugün itibariyle satışa sunulmuş durumda. Ancak PS5 ile sadece oyun oynamak değil, müzik dinlemek, film ya da dizi izlemek de mümkün.

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Bu kapsamda Spotify'ın PlayStation 5 konsolunda yeni bir entegrasyonu bulunuyor ve ilk defa pazara sunulacak PlayStation 5 uzaktan kumandasında da Spotify'a özel bir tuş yer alıyor.

Kesintisiz bir oyun için telefonunuzla müziği kontrol edebileceğiniz gibi en yeni oyun şarkılarını, çalma listelerini ve podcast yayınlarını takip edebilirsiniz.

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