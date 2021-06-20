Spotify podcast keşif platformu Podz’u satın aldı

Spotify, podcast'lere verdiği önemi daha da artırmak istiyor. Bu doğrultuda şirket, podcast keşfi konusunda uzmanlaşmış bir girişim olan Podz'u satın aldı.

Podz makine öğrenmesi teknolojisini kullanarak bir podcast’teki önemli anları barındıran ses klipleri hazırlıyor. Bu sayede yeni aboneler, podcast’in içeriği konusunda yazılı şekilde sunulan tanımlara kıyasla daha kapsamlı ve isabetli fikirler edinmek mümkün hâle geliyor. Spotify'ın satın aldığı Podz, kullanıcılara programlardan 60 saniyelik klipler sunarak podcast'lerin keşfini hızlandıracak.

Şirket konu hakkında, "Spotify, neredeyse on yıldır müzik keşfini geliştirmeye odaklanan makine öğrenimi uzmanlarına sahip ancak hala yapılacak daha çok iş var. Podz teknolojisinin, Spotify'ın müzik keşfini teşvik etme, dinleyicilere doğru içeriği doğru zamanda sunma ve kategorinin dünya çapında büyümesini hızlandırma odaklı çabalarını tamamlayacağına ve hızlandıracağına inanıyoruz" dedi.

Spotify yıl sona ermeden Podz’un teknolojisini podcast hizmetine entegre edeceğini ve kullanıcılarıyla buluşturacağını açıkladı.







