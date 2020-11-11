Spotify podcast’ler için yer sağlayıcılığı yapan Megaphone'u satın aldı
Spotify, podcast barındırma şirketi Megaphone’u 235 milyon dolara satın aldı. Bu sayede reklamlar, dinleyicilerin önceden yaptığı tercihlere ve dinlediği podcast'lere göre seçilecek.
11 Kasım 2020, Çarşamba 09:45 Son Güncelleme:
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Spotify, podcast’ler için yer sağlayıcılığı yapan Megaphone’u 235 milyon dolar karşılığında satın aldı. Bu satın alma, Spotify’ın kendi podcast’lerini etkilemeyecek. Ancak Spotify’ın Streaming Ad Insertion (SAI) adını taşıyan tescilli reklam yerleştirme teknolojisinden daha fazla podcast’in yararlanması mümkün olacak. SAI, tipik ve dinamik podcast reklamlarına benzer bir şekilde işliyor. Ancak Spotify bu reklamları dinleme öncesinde değil gerçek zamanlı biçimde yerleştiriyor.
Diğer yer sağlayıcı platformlarda SAI desteği olmadığı için bu teknolojiyi kullanmak isteyen podcast yapımcılarının Megaphone’a ödeme yapması gerekecek. Megaphone hâlihazırda 5 bin 500’den fazla podcast için yer sağlama hizmeti veriyor.
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