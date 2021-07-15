Spotify Premium, TikTok kullanıcılarına üç ay ücretsiz sunulacak

TikTok kullanıcıları, Spotify Premium hizmetinden 3 ay ücretsiz olarak faydalanabilecek. İş birliği kapsamında gerçekleştirilen bu tekliften daha önce Spotify Premium aboneliği olmayan 18 yaş üstündeki kişiler yararlanabilecek.

İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Polonya ve Türkiye’deki 18 yaş üstü TikTok kullanıcılarını kapsayan teklif, daha önce Spotify Premium aboneliği olmayan kişiler için geçerli olacak. Bu şartlara uygun TikTok kullanıcıları Premium üyeliği kullanabilmek için bir kod alacak. Dün başlayan iş birliğiyle birlikte kullanıcılar uygulamadaki “Sizin İçin” ve “Keşfet” bölümünden, profil sayfasının sol üst köşesinde yer alan TikTok Ödüller seçeneğinden ya da Spotify sayfasını aratarak teklife ulaşabilirler.