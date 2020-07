Spotify sonunda video podcast özelliğini yayına aldı

Spotify, video podcast özelliğini yayına aldığını duyurdu. Premium ve ücretsiz üyelerin kullanımına açılan video podcast özelliğinde Spotify kullanıcıları, sadece seçili yayıncıların video içeriklerini izleyebilecek.

Ancak şu an için bu özellikten herkes yararlanamıyor. Yani tüm podcast yayıncıları video eşliğinde Spotify üzerinden podcast paylaşamıyor. Bazı yayıncılarla anlaşma yoluna giden Spotify, sınırlı sayıda yayıncı ile bu özelliği aktif hale getirdi.

YouTube’ta yalnızca ücretli kullanıcılar video içeriklerini arka planda dinleyebiliyor, ücretsiz kullanıcılar ise videoları arka planda oynatamıyor ve podcast dinlerken ya da izlerken cihazında başka bir aktivite gerçekleştiremiyor. Spotify kullanıcıları ise video podcast’leri dinlerken cihazlarında başka işlemler de yapabilecek.

Spotify’ın bu özelliği hem masaüstü hem de mobil uygulamada kullanılabilecek. Video podcast bölümleri cihazlara indirilebilecek ya da yalnızca ses formatında dinlenebilecek.

Book of Basketball 2.0, Fantasy Footballers, The Misfits Podcast, H3 Podcast, The Morning Toast, Higher Learning with Van Lathan & Rachel Lindsay ve The Rooster Teeth Podcast gibi podcast serilerinde şu anda video özelliği destekleniyor.

Video podcast özelliği şu anda ülkemizde de destekleniyor. YouTube'a karşı bir koz olması beklenen Spotify Video Podcast özelliğinin kullanıcılardan ne kadar ilgi göreceği ise merak konusu.