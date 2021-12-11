Tinder geçtiğimiz aylarda duyurduğu Keşfet sekmesine yeni bir özellik getiriyor. Marketing Türkiye’nin aktardığına göre, Spotify ortaklığıyla geliştirilen ‘Müzik Modu’ özelliği sayesinde kullanıcılar daha tanışmadan birbirlerinin müzik zevkine göz atabilecek.

Favori şarkılarını profiline ekleyen kullanıcılar bu özellik sayesinde eşleşme sayısında da gözle görülür bir artış kaydediliyor. Tinder’ın açıkladığı verilere göre Z kuşağı kullanıcılarının yüzde 40’ı profiline müziklerini eklemiş durumda ve bu kullanıcılar yüzde 10 oranında daha fazla eşleşme alıyor.