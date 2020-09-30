Spotify, Zaman Kapsülü’nün yeni sürümünü yayınladı

Son aylarda Spotify, kullanıcıların müzikle geçmişe gitme oranlarında bir artış gözlemledi. Öyle ki kullanıcılar hem daha fazla nostalji-temalı çalma listesi oluşturuyor, hem de 50’ler, 60’lar, 70’ler ve 80’lerin müziklerini daha fazla dinlemeye başladı.

Bu kapsamda tasarlanan kişiselleştirilmiş çalma listesi Zaman Kapsülü’nün yeni versiyonu yayınlandı.

‘Senin için derlendi’ bölümünde veya mobilde ‘Dönem müzikleri’ kısmında yer alan Zaman Kapsülü kullanıcıların karşısına nostaljik şarkıları çıkarıyor.

Söz konusu yeni özellik, Spotify Free ve Premium kullanıcıları için iOS ve Android platformları üzerinden erişilebilir durumda.



