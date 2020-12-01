İlk olarak SnapChat'ın sunduğu, ardından Instagram, Facebook, WhatsApp, LinkedIn ve son olarak Twitter'ın katıldığı Hikaye furyasına Spotify da ilk adımı attı.

Platformda 'Christmas Hits', 'Tear Drop' ve Megan Thee Stallion'un 'Good News' isimli albümü için oluşturulan oynatma listelerinde hikayelerin yer aldığı görüldü.

'Christmas Hits'in hikayelerinde, listede parçaları bulunan Jennifer Lopez, Kelly Clarkson ve Pentatonix gibi isimler Noel'e ilişkin en sevdikleri özellikleri anlattıyor.

Bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan video, henüz test aşamasında olan bu özelliğin Spotify'da nasıl göründüğünü gösterdi.

Spotify'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Spotify'da, kullanıcı deneyimimizi iyileştirmek için bir dizi rutin test yapıyoruz. Bu testlerden bazıları, daha geniş kullanıcı deneyimimize giden yolu açıyor ve bazıları ise yalnızca önemli dersler çıkarmamızı sağlıyor. Şu an gelecek planları hakkında paylaşacak başka haberimiz yok" denildi.

Şimdilik sadece çalma listelerinde görünen özelliğin, sanatçılar ve dinleyiciler tarafından da kullanılabilir hale getirileceği tahmin ediliyor. Tüm kullanıcıların erişimine açılıp açılmayacağı ise henüz belirsiz.

Platformun hikaye özelliğini devreye sokmak istediği geçen yıl da gündeme gelmişti.





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