Spotify’a sesli komut özelliği geldi
Spotify, sesli komutla uygulamayı çalıştırma özelliğini, bazı kullanıcılar için hizmete sundu. Bu özellik sayesine, kullanıcılar ‘Hey Spotify’ demesinin ardından telefona dokunmadan uygulamayı çalıştırılabilecek ve istenen bir şarkıyı ya da podcast’i dinleyebilecek.
06 Nisan 2021, Salı 12:06 Son Güncelleme:
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Sesli komut kısa süre önce kısıtlı bir kullanıcı kitlesi ile test edilmişti, şimdiyse daha geniş bir kullanıcı kitlesinin hizmetine sunuldu. Bu özellik kapsamında "Hey Spotify" komutu ile telefona dokunmadan açılabiliyor.
Spotify'ın sesle kontrol özelliği dikkat çekici görünüyor olsa da kullanıcılar, Spotify'ın bundan sonra kendilerini dinleyebileceğini düşünüyor. Spotify geliştiricileri ise uygulamanın yalnızca "Hey Spotify" ve sonrasındaki komutları kaydettiğini, sesli veri kullanımına ilişkin gizlilik politikasında açıkça belirtti.
Bu arada Spotify'da yerleşik olarak sesli kontrol özelliği zaten var. Ancak uygulama, sesli komutlarla aktifleştirilemiyordu.
Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman dağıtılacağı belli değil.