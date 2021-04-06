Spotify’a sesli komut özelliği geldi

Sesli komut kısa süre önce kısıtlı bir kullanıcı kitlesi ile test edilmişti, şimdiyse daha geniş bir kullanıcı kitlesinin hizmetine sunuldu. Bu özellik kapsamında "Hey Spotify" komutu ile telefona dokunmadan açılabiliyor.

Spotify'ın sesle kontrol özelliği dikkat çekici görünüyor olsa da kullanıcılar, Spotify'ın bundan sonra kendilerini dinleyebileceğini düşünüyor. Spotify geliştiricileri ise uygulamanın yalnızca "Hey Spotify" ve sonrasındaki komutları kaydettiğini, sesli veri kullanımına ilişkin gizlilik politikasında açıkça belirtti.

Bu arada Spotify'da yerleşik olarak sesli kontrol özelliği zaten var. Ancak uygulama, sesli komutlarla aktifleştirilemiyordu.

Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman dağıtılacağı belli değil.











