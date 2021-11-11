Spotify’da istediğiniz kullanıcıları artık engelleyebileceksiniz

Spotify’da artık istediğiniz kullanıcıları engelleyebileceksiniz. Daha önce bu durumun uygulanması için müşteri hizmetleri ile iletişime geçilmesi gerekiyordu. Şimdiyse masaüstünden veya telefonunuzdan bunu halletmeniz çok kolay olacak.

Spotify, 2019’da dinlemek istemediğiniz sanatçıları ‘Bu sanatçıyı çalma’ seçeneğiyle engelleme özelliğini kullanıma sunmuştu. Yeni özellikle, hesabınızı görmesini istemediğiniz kullanıcıları engelleyebileceksiniz.

Bunun için öncelikle Spotify’da engellemek istediğiniz kullanıcının profiline gitmeniz gerekiyor. Ardından profilde bulunan üç noktaya tıklamanız ve karşınıza çıkan ‘engelle’ seçeneğine basmalısınız.



