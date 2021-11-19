Spotify’da tüm kullanıcılar artık şarkı sözlerini görebilecek

Şu anda 28 pazarda mevcut olan Şarkı Sözleri özelliğinin dünya genelinde pazara sunulmasıyla birlikte Spotify, dünyanın dört bir yanında daha fazla müzikseverin, her zamankinden daha yüksek sesle ve daha güvenle şarkı söylemelerine imkan sağlıyor. Spotify bu özelliği hayata geçirmek amacıyla kullanıcılar için Spotify’daki geniş şarkı arşivinin büyük bir kısmına uygulama-içi erişim sağlamak üzere Musixmatch ile işbirliği yaptı.

Spotify Şarkı Sözleri özelliği nasıl kullanılır?

İşte Şarkı Sözleri özelliğini bulmak için izleyeceğiniz adımlar aşağıda sıralanıyor:

Spotify mobil uygulamasında

Şarkının “Şu Anda Çalan Görünümü”ne dokunun.

Dinlerken ekranı aşağıdan yukarı doğru kaydırın.

Bu son adımla birlikte şarkı çalarken eş zamanlı olarak akan şarkı sözlerini takip edebilirsiniz.

Paylaşmak için şarkı sözleri ekranının altındaki “Paylaş” ikonuna tıklayın, sonrasında paylaşmak istediğiniz şarkı sözlerini ve hangi platformda paylaşmak istediğinizi seçin.

Spotify masaüstü uygulamasında

Şarkı çalarken “Şu Anda Çalan” çubuğundaki mikrofon ikonunu tıklayın.

İşte bu kadar! Şarkı çalarken eş zamanlı olarak akan şarkı sözlerini takip edebilirsiniz.

Spotify TV uygulamasında

Şarkının “Şu Anda Çalan Görünümü”nü açın.

Sağ köşedeki “şarkı sözleri butonu”na gidin ve şarkı sözleri deneyimini etkinleştirmek istiyorsanız tıklayın.

Özellik etkinleştiğinde, çalan şarkının şarkı sözlerini ekranda görebilirsiniz.

Dinleyiciler, dünyanın dört bir yanındaki şarkı sözlerine erişebilmelerine olanak sağlayan bu özellikle, artık sevdikleri müzik ve sanatçılarla daha derin bir bağ kurabilecek ve şarkı sözlerinin gücüyle her şarkının ardındaki derin anlamı keşfedebilecek.

Şarkı sözleri özelliği, milyonlarca müzikseverin sevdikleri müzik ve sanatçılarla daha derin bir bağ kurabilmesi için iOS ve Android cihazlarda, masaüstü bilgisayarlarda, oyun konsollarında ve TV’de kullanıcıların erişimine hazır. Spotify, şarkı sözleri özelliğinin FireTV Samsung, Roku, LG, Sky ve Comcast dahil olmak üzere Android TV ile birlikte Playstation 4, Playstation 5 ve Xbox One’da kullanıcıların erişimine hazır olduğunu belirtiyor.



