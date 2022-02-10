Spotify'ın dünyadaki en popüler podcast platformlarından biri haline gelmesinde etkili rol oynayan içerik sorumlusu Dawn Ostroff, New York'taki yıllık bir konferansta Joe Rogan gerilimine ilişkin konuştu.

Ostroff, "İçerik oluşturucuların ifadelerini destekleme sorumluluğumuz olduğunu hissediyoruz, ancak aynı zamanda içerik oluşturucu ifadelerini kullanıcılarımız ve reklamverenlerimiz için güvenli olmasını sağlama amacıyla dengeliyoruz" dedi.

Spotify'la 2020'de 100 milyon dolarlık anlaşma imzalayan Rogan'ın yayınladığı podcast serisinde koronavirüse ilişkin doğruluğu kanıtlanmayan iddiaları gündeme getirmesinin ardından Spotify'ın yayınladığı içerikler konusunda tartışma başlamıştı. 'Spotify'ın koronavirüs hakkındaki hayatı tehdit eden dezenfeksiyonlara yuva haline geldiği'ni söyleyen Neil Young başta olmak üzere Joni Mitchell ve India Arie gibi ünlü isimler, Rogan'ın yayınlarının Spotify'dan kaldırılmasını talep etmişti.

Rogan geçtiğimiz hafta özür dilemiş, Spotify ise koronavirüse ilişkin yayınlarda bir içerik rehberliği ekleyeceğini duyurmuştu.

Cumartesi günü Rogan, siyahlara karşı kullanılan 'zenci' ifadesini kullandığı anların montajlanmış bir videosunun internette yayılmasının ardından, ırkçı küfürler kullandığı için tekrar özür dilemişti.