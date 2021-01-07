Dünya Sputknik V’nin klinik denemelerine başlanıyor

Sputknik V’nin klinik denemelerine başlanıyor

Dünya

Sputknik V’nin klinik denemelerine başlanıyor

Mısır Sağlık Bakanı Asistanı Mohamed Hassani, Mısır’da Rus üretimi corona virüs (Covid-19) aşısı Sputnik V’nin klinik denemelerine başlanacağını belirtti.

07 Ocak 2021, Perşembe 19:50 Son Güncelleme:
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Corona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında dünya genelinde aşı çalışmaları devam ediyor. Rus üretimi Covid-19 aşısı Sputnik V’nin Mısır’da klinik denemelerine başlanacak. Mısır Sağlık Bakanı Asistanı Mohamed Hassani yaptığı açıklamada, Sputnik V’nin Mısırda klinik denemelerine başlanacağını belirterek, "Rus Sputnik V aşısının üreticisi klinik testler dosyasını Sağlık Bakanlığı’na sundu ve beklendiği üzere, Mısır’da yakın zamanda klinik testlere başlayacaklar" dedi.

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Öte yandan Mısır, 3 Ocak’ta Çin üretimi Covid-19 aşısı olan Sinopharm’ın acil kullanımına onay vermişti. Geçtiğimiz yıl Eylül ayının sonlarında ise, Sputnik V aşısının ana yatırımcısı olan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, Mısırlı Pharco ile 25 milyon doz Sputnik V aşısı için anlaşma imzaladığını duyurmuştu.

İHA

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