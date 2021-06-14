Rus bilim insanları tarafından üretilen Sputnik V aşısı ülkemizde kullanılan üçüncü aşı olacak. Daha önce Türkiye’de kullanılan Alman Biontech aşısı mRNA; Çin Sinovac aşısı ise inaktif ir aşı idi. Rus Sputnik V aşısı ise viral vektör bir aşı. İşte, Sputnik V aşısının etkinlik oranı, yan etkileri ve aşı hakkında merak edilen soruların yanıtları…

SPUTNİK V (GAM-COVID-VAC) AŞISI NEDİR?

Faz 3 çalışmalarının tamamlanmasının ardından FDA’dan da onay alan Sputnik V aşısı, viral vektör bir aşıdır. Sputnik V, Johnson&Johnson ve Oxford – AstraZeneca aşıları ile aynı grupta yer almaktadır.

Sputnik V Covid-19 aşısı (Gam-COVID-Vac), SARS-CoV-2 coronavirüs geninin entegre edildiği adenovirüs DNA’ya dayalı vektör aşısıdır. 21 gün ara ile kas içine uygulanmaktadır. Aşıya yönelik yapılan araştırmaların sonuçları, aşının sağlıklı katılımcılarda iyi tolare edildiğini ve gayet yeterli immünojenik olduğunu ortaya koymuştur.

SPUTNİK V AŞISI NASIL ÇALIŞIR?

Virüs vektör olarak, adenovirüs kullanılır ve bu virüs içine coronavirüs spike proteini sentez etmesi için DNA parçası yerleştirilerek vücuda enjekte edilir. Bu DNA parçası vücutta koronavirüsün bağışıklık sağlayan proteinini sentezler ve bağışıklık gelişir. Bu aşı kişinin DNA’sına entegre olmamakla birlikte hastalık da oluşturmaz. Bu nedenle de güvenli bir aşıdır.

SPUTNİK V AŞISININ ETKİNLİK ORANI NE KADAR?

Kamuoyu ile paylaşılan son bilgilere göre aşının etkinlik oranı %97,6’dır. Sputnik V aşısının ciddi koronavirüse karşı etkinliği ise %100 olarak kaydedilmiştir.

Diğer yandan hem antikor oluşturma hem de hücresel immünite oluşturma açısından etkili bir aşı olduğu ifade edilmiştir.

Adenoviral vektör-verilen antijenlerin, tek doz aşı uygulamasından sonra dahi vücudun bağışıklığını yeterince sağladığına dikkat çekilmektedir. İki doz uygulanmasıyla çok daha etkili ve uzun süreli bağışıklık geliştireceği kaydedilmiştir.

SPUTNİK V AŞISININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Sputnik V aşısının yan etkilerinin yüzde 94’ü hafif seyretmektedir. Ciddi yan etkilerinin oranı ise yüzde 0,3 olarak bildirilmiştir.

Sputnik V’in yaygın görülen yan etkileri ise yüzde 15,2 oranda grip benzeri hastalık ve yüzde 5,4 oranında aşı yapılan yerde reaksiyondur.

Bununla birlikte, aşı yerinde kızarıklık, ağrı ve şişlik oluşabilir. Bunların dışında titreme, baş ağrısı, kas ağrısı, ateş yorgunluk ve mide bulantısı ve gelişebilir. Bu yan etkiler çoğunlukla aşı yapıldıktan sonraki 1-2 gün içinde başlar.

Yan etkiler, günlük yaşamda aktivitelerin aksamasına neden olabilir ancak birkaç gün içinde geçmesi gerekir. Ciddi yan etkilere ise çok nadir rastlanmaktadır. Her aşıda olduğu gibi bu aşının ardından da aşı uygulanan sağlık kuruluşunda 30 dakika beklenmesi tavsiye edilmektedir.

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