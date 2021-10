Acımasız bir hayatta kalma mücadelesi üzerine kurulu Squid Game dizisi 2021’e damga vuran yapımların ilk sırasına yerleşti. Dijital yayın platformu Netflix’te yayınlanan Squid Game’in ilk sezonu dünya genelinde milyonlar tarafından izlenirken, her yaştan izleyici, “Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak?” araştırması yapmaya başladı. Dizinin bu kadar çok konuşulması ise “Squid Game konusu nedir oyuncuları kimler?” sorusunun sıkça sorulmasına neden oldu…

SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Squid Game dizisinin ilk sezonu 9 bölümden oluşuyor ve sürükleyici konusu nedeniyle izleyenler çok kısa sürede diziyi bitiriyor. Dizinin final sahnesi ise ikinci sezonun da geleceği yönünde bir izlenim bırakıyor. Ancak dizinin hem yapımcısı hem de yönetmeni Dong-hyuk verdiği bir röportajda, bu işin çok zorlayıcı olduğunu vurguladı ve

"Aynı şeyi ikinci sezon için yapmayı düşündüğümde şahsen biraz endişeleniyorum. Şu an için kesinleşmiş bir şey yok ancak o kadar çok hevesli insan var ki ciddi ciddi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bu açıdan bakıldığında Squid Game’in 2. Sezonunun gelip gelmeyeceği yönünde kesin bir şey söylemek söz konusu değil. Ancak, tüm dünyaya adından söz ettiren dizinin yeni sezonunun çekileceği yönünde beklenti oldukça yüksek.

SQUID GAME’İN KONUSU NEDİR?

Güney Kore’de maddi imkansızlıklar yüzünden zor şartlar altında yaşayan, parası olmadığı için annesini tedavi ettiremeyen ve kızının annesi ve üvey babası ile ABD’ye gideceğini öğrenen Seong Gi-hun’un aynı zamanda yüklü miktarda borcu bulunmaktadır.

Bir gün metro istasyonunda düzgün kıyafetli bir adamla karşılaşır. Adam onu bir oyun oynamaya davet eder. Oyunu kazandığında ise çok yüksek miktarda para kazanacaktır. Seong Gi-hun, sonunda oyuna katılmaya razı olur. Ancak bu oyun hakkında hiçbir şey bilmez. Oyuna katıldığını kabul ettiğini bildirdiğinde ise gizemli adamlar onu alır.

Seong Gi-hun gözünü açtığında içinde 456 oyuncunun bulunduğu garip bir yerdedir. Diğer 455 kişi de kendi gibi borçlu ve maddi sıkıntı çeken kişilerdir. Oyuncular arasında çok yaşlı adamlardan, karı koca birlikte katılan çiftler de bulunmaktadır.

Yarışmacının düzenleyicileri yüzleri kapalı gelerek çocuk oyunlarından oluşan 6 bölümü geçen oyuncuların 45,6 milyar ₩ (38,5 milyon ABD Doları) kazanacağını söyler. Herkes oyunlara başlamak için heveslidir ancak bilmedikleri bir şey vardır: Yarışmadan elenen kişiler ölmektedir…

SQUID GAME OYUNCULARI

Hwang Dong-hyuk’un yazıp yönettiği filmin başrollerinde Lee Jung-jae, O Yeong-su, Wi Ha-joon, Park Hae-soo, Heo Sung-tae, Jung Ho-yeon, Kim Joo- ryoung ve Anupam Tripathi yer alıyor.

SQUID GAME ANA KARAKTERLERİ

Lee Jung-jae - Seong Gi-hun (No. 456)

Bir şoför ve kumar bağımlısı, annesiyle birlikte yaşıyor ve kızını maddi olarak desteklemek için mücadele ediyor. Birçok borcunu kapatmak için oyuna katılır.

Yeong-su Oh - Oh Il-nam (No. 001)

Dışarıda ölmeyi beklemek yerine Oyun oynamayı tercih eden beyin tümörlü yaşlı bir adam.

Park Hae-soo - Cho Sang-woo (No. 218)

Bir menkul kıymetler şirketindeki yatırım ekibinin başkanı, Gi-hun'un küçük bir öğrencisiydi ve Seul Ulusal Üniversitesi'ne giren yetenekli bir öğrenciydi, ancak şimdi müşterilerinden para çaldığı için polis tarafından aranıyor.

Heo Sung-tae - Jang Deok-su (No. 101)

Büyük kumar borçlarını kapatmak için Oyuna giren bir gangster.

HoYeon Jung - Kang Sae-byeok (No. 067)

Hayatta kalan aile üyelerini bu ülkeden bulabilecek ve geri alabilecek bir komisyoncu için ödeme yapmak üzere Oyuna giren Kuzey Koreli bir sığınmacı.

Kim Joo-ryoung - Han Mi-nyeo (No. 212)

Zavallı bekar bir anne olduğunu iddia eden gizemli ve manipülatif bir kadın.

Anupam Tripathi - Abdul Ali (No. 199)

İşvereni ona aylarca ödeme yapmayı reddettikten sonra genç ailesine bakmak için Oyuna giren Pakistanlı bir yabancı işçi.