Squid Game, Bridgerton’ı tahtından etti

Güney Kore yapımı 'Squid Game' adlı dizi, borca batmış ve çaresizlik içindeki 456 insanın, peş peşe altı oyun kazanırlarsa 39 milyon dolarlık ödülü alıp, gidebileceği umuduyla, kanlı bir hayatta kalma yarışmasının cazibesine kapılmasının hikayesi. Tek bir sorun var; elenirlerse, bunu hayatlarıyla ödüyorlar.

28 GÜNDE NETFLIX'İN ZİRVESİNDE!

17 Eylül’de platformda yayınlanan dizi, ilk 28 gününde 111 milyon kullanıcı tarafından izlendi ve Bridgerton'ı (82 milyon) tahtından etti.

Netflix, bu hesaplamasında bir bölümün ilk iki dakikasını izleyen herkesi diziyi izlemiş olarak sayıyor. Şirket, izlenme süresine göre verileri ise açıklamadı.







