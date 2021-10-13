Magazin Squid Game, Bridgerton’ı tahtından etti

Squid Game, Bridgerton’ı tahtından etti

Magazin

Squid Game, Bridgerton’ı tahtından etti

Güney Kore yapımı 'Squid Game', Bridgerton’ı geride bırakarak, Netflix’in şimdiye kadar en çok kullanıcı tarafından izlenen dizisi oldu.

13 Ekim 2021, Çarşamba 22:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Güney Kore yapımı 'Squid Game' adlı dizi, borca batmış ve çaresizlik içindeki 456 insanın, peş peşe altı oyun kazanırlarsa 39 milyon dolarlık ödülü alıp, gidebileceği umuduyla, kanlı bir hayatta kalma yarışmasının cazibesine kapılmasının hikayesi. Tek bir sorun var; elenirlerse, bunu hayatlarıyla ödüyorlar.

28 GÜNDE NETFLIX'İN ZİRVESİNDE!

17 Eylül’de platformda yayınlanan dizi, ilk 28 gününde 111 milyon kullanıcı tarafından izlendi ve Bridgerton'ı (82 milyon) tahtından etti.

Netflix, bu hesaplamasında bir bölümün ilk iki dakikasını izleyen herkesi diziyi izlemiş olarak sayıyor. Şirket, izlenme süresine göre verileri ise açıklamadı.



Yazarlarımızdan
Bekir Saçar
Türkiye’nin son kral ve kraliçeleri
Bekir Saçar
Filiz Özkol
13 Ekim 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Skandallar festivali
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Sevgili olmak için şartları varmış
Mehmet Coşkundeniz
Öner Döşer
Sorumluluk alma zamanı
Öner Döşer
Hande Kazanova
11 Ekim haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
Fuar müthiş ulaşım kötü
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Televole retrosu mu bu?
Şirin Sever
Yasemin Candemir
Genç görünmenin sırrı “Gözünüzde” saklı!
Yasemin Candemir
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Yeni nesil prensesler cesaretin ve iyiliğin peşinde
Funda Duru
Gökçen Erdoğan
Karanlıkta sevişmek!
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Alışveriş merkezinde görüntülenen Yıldız Tilbe'nin son hali şok etti