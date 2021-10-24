Squid Game dizisinin aynı isimde token’ı listelendi

Netflix dizisi Squid Game'in dünya genelinde büyük sansasyon yaratmasını fırsat bilen kripto para yazılımcıları Squid Game Token adında bir kripto para çıkardı.

Squid Game Token, “Binance Smart Chain” teknolojisiyle üretilen bir kripto paradır. Coinmarketcap’in elde ettiği verilere göre Squid Game Token son 24 saatte %159 oranında büyüme kaydederek işlem hacmini 993,249 dolar artırdı. Toplam işlem hacmi ise 6,655,123 dolarda. Maksimum arzı 45,600,000,000. Güncel fiyatı ise 0.0001371 dolardır. Squid Game Token şu anda PancakeSwap V2 ve DODO BSC borsalarında yer alıyor.

Squid Game Token yatırımcıları için en yeni haberse Squid Game oyunları oynayarak Token dağıttığını öne süren bir internet sitesi. Pazarlama bölümünde bir Türk’ün de yer aldığı proje, yatırımcılara oyun oynayarak ellerinde tuttukları Token’lardan ödüller kazanabileceklerini ileri sürüyor.

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