Squid Game dizisi konusu ve içerdiği sahneler nedeniyle yoğun bir tepkiyle karşılanıyor. Birçok aile ve çocuk gelişimci dizinin özellikle çocuklar tarafından izlenilmesine karşı çıkıyor. Diğer yandan diziyle ilgili ayrıntılar, diziye ait objeler, müzikler, sık sık sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor. Aileler ise konuya endişeyle yaklaşarak “Squid Game dizisinin konusu nedir, ne anlatıyor?” “Squid Game çocuklar için zararlı mı?” “Aileler neden karşı çıkıyor?” sorularına yanıt arıyor…

SQUİD GAME DİZİSİNİN KONUSU NEDİR, NE ANLATIYOR?

Netflix’te 17 Eylül 2021 tarihinde yayınlanmaya başlayan dizi, yaklaşık bir aylık bir sürenin ardından 111 milyon izleyiciye ulaştı. Güney Kore yapımı ola dizi genel hatlarıyla bir hayatta kalma oyununu konu ediniyor. Ancak bu hayatta kalma oyunu oldukça vahşi ve kanlı sahneleri de içeriyor. Squid Game dizisinin adı ise Türkçe’de “Kalamar Oyunu” olarak geçiyor. Kalamar oyunu ise Güney Kore’de çocukların oynadığı bir oyundan geliyor.

Squid Game’in ayrıntılı konusu ise şu şekilde; Güney Kore’de yaşayan ve maddi sıkıntı yaşayan pek çok kişiye gizemli bir oyuna katılması için daveti gelir. Oyunda Güney Kore çocuklarının oynadığı bölümleri bitirenler büyük bir para ödülü kazanacaktır. Bu kişilerden bazıları kumar borcu, bazıları dolandırıcı bazıları mafyanın içinde yer almış kişiler. Acil para bulması gereken bu kişiler oyunun içeriği hakkında çok fazla bilgi edinmeden oyuna katılmayı kabul eder.

Oyuna katılmayı kabul eden kişiler gözlerini tüm yarışmacıların olduğu bir yerde açarlar. Oyunda her yaştan toplamda 456 kişi bulunmaktadır. Yüzleri kapalı ve garip giyimli askerler gelerek oyuncuları ilk oyun alanına götürüler. İlk oyun kırmızı ışık yeşil ışık oyunudur. Yarışmacılar, etabın sonundaki oyuncak yeşil ışık deyince koşacak, kırmızı ışık deyince hiç kıpırdamadan duracaktır bununla birlikte bölümü bitirmek için 5 dakika süre verilir. İlk etapta çok kolay görünen bölüme başlanır. Yeşil ışıkta koşan yarışmacılar, kırmızı ışıkta durur. Ancak duramayan yarışmacılar elenir. Fakat bu elenme oyundan çıkarak değil, silahla vurularak olur.

Oyunun gerçek yüzü de bu oyunla birlikte çıkar. Yüzü aşkın yarışmacı ilk etapta vurularak ölür. Diğer kalan 5 oyunda elenen yarışmacılar teker teker öldürülür ve kalan son kişi yarışmayı kazanır. Ancak, ölen her kişiye düşecek para ödülü kazanana verilecek ödüle eklendiği için yarışmacılar arasında da ölümüne bir rekabet başlar…

SQUİD GAME ÇOCUKLAR İÇİN ZARARLI MI? AİLELER NEDEN KARŞI ÇIKIYOR?

Squid Game dizisinin çocuklara izletilmemesi son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Dizi hem genel konusu itibariyle hem de şiddet içeriği ile ailelerden pek çok tepki alıyor.

Bununla birlikte Squid Game dizisinin başlangıcında, dizinin 18 yaş ve üzeri için uygun olduğu, cinsellik, çıplaklık, şiddet ve intihar sahnelerinin yer aldığı uyarısında bulunuluyor. Diğer yandan hassas yapılı kişilerin de hali hazırda bu sahnelerden rahatsız olabileceği de konuşuluyor.



