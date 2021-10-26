Squid Game furyasına Beşiktaş da dahil oldu! Galatasaray'a gönderme
Son haftaların trend dizisi Squid Game, futbol kulüplerinin sosyal medya hesapları tarafından da kullanıldı. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçından önce ve 4 yıldız videosunda sarı kırmızılıların kullandığı dizi, derbi sonrası Beşiktaş tarafından da kullanıldı.
26 Ekim 2021, Salı 12:45 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında derbi maçta Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından "Oyuncu elendi" mesajıyla bir video paylaşıldı.
Larin'in attığı ilk golün Netflix'in popüler dizisi Squid Game'den sahne ve müziklerle süslendiği videonun sonunda, Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı yıldızlı paylaşımına göndermede bulunularak parçalanmış bir yıldızlı kurabiye ve "Oyuncu Elendi" mesajı yer aldığı görünüyor.
https://twitter.com/Besiktas/status/1452742081009668105
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