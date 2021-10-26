Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında derbi maçta Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından "Oyuncu elendi" mesajıyla bir video paylaşıldı.

Larin'in attığı ilk golün Netflix'in popüler dizisi Squid Game'den sahne ve müziklerle süslendiği videonun sonunda, Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı yıldızlı paylaşımına göndermede bulunularak parçalanmış bir yıldızlı kurabiye ve "Oyuncu Elendi" mesajı yer aldığı görünüyor.



