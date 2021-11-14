Kültür & Sanat Squid Game için düşünülen alternatif son açıklandı

Squid Game için düşünülen alternatif son açıklandı

Kültür & Sanat

Squid Game için düşünülen alternatif son açıklandı

Squid Game dizisinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, rekor kıran dizi için alternatif bir son açıkladı.

14 Kasım 2021, Pazar 16:39 Son Güncelleme:
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Entertainment Weekly’e konuşan Squid Game’in yaratıcısı ve yönetmeni Hwang, dizinin sezon finalinde başrol Seong Gi-hun’un ülkeden ayrılmaktan vazgeçip ölümcül oyunları organize edenlerin peşinden gitme kararının farklı olabileceğini söyledi. Hwang “Aslında sonu için iki farklı senaryo arasında gidip geldik. Alternatif bir son vardı; bunda Gi-hun uçağa binerek ülkeden ayrılacaktı. Bir de tabii arkasını dönüp kameraya doğru yürüyeceği son vardı” dedi.

T24'ün haberine göre Yönetmen şöyle devam etti:

“Kendimize sürekli şunları sorduk: Gi-hun'un gidip ailesini görme ve kendi mutluluğunun peşinde koşma kararı gerçekten doğru mu? Dizi aracılığıyla vermek istediğimiz mesaj için doğru yol bu mu?”

Dizinin özel gösteriminde konuşan Squid Game dizisinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, dizinin 2. sezonunun çekileceğini söyledi.

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Popüler Netflix dizisi Squid Game’in 9 bölümlük ilk sezonu 17 Eylül’de yayınlanmıştı.

Dizi, yayınlandığı günden bu yana dünya çapında büyük bir ilgi gördü. Netflix’in açıkladığı verilere göre, dizi ilk bir ay içinde 111 milyon izleyiciye ulaştı. Bu kadar kısa sürede elde ettiği başarı, dizinin devamı hakkında birçok soru işaretlerini de beraberinde getirmişti.


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