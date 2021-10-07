'Squid Game' sırasında yumruklar havada uçuştu

Çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix'in popüler Güney Kore yapımı dizisi 'Squid Game'de borca batmış 456 kişinin 39 milyon dolarlık para ödülü için oynadığı oyunlardan biri olan dalgona şekeri gibi kültürel unsurlar Türkiye dahil birçok ülkede uygulanmaya başlanırken dizi temalı mekanlar da rağbet görüyor. Bunun son örneklerinden biri Fransa'da açıldı.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Başkent Paris'te 3 Ekim'de 2 günlüğüne açılan, diziye ait ürünlerin satıldığı ve yine dizideki oyunların oynanabildiği dükkana girebilmek için insanlar kuyruk oldu, kavga çıktı. Hatta görüntülerden birinde bir adamın motosiklet kaskıyla diğerine saldırdığı, bazılarının da birbirini tekmeleyip yumrukladığı görülüyor.











