POSTA.COM.TR-Çin'de kullanılan büyük sosyal medya mecralarında posterleri paylaşılan Squid's Victory isimli yeni dizinin Netflix'in son dönemlerde popülerliği her geçen gün artan Squid Game ile olan benzerliği tepkilere neden oldu. Squid Game gibi 'büyük çaplı çocuk oyunları'nı konu alan dizinin tanıtım posterleri arasındaki benzerlik de gözlerden kaçmadı.

Sosyal medya kullanıcıları Çin devinin yaptığı bu hareketi 'utanmazlık' olarak değerlendirdi.

Squid's Victory posterinin (solda), Kore yapımı Squid Game'in posteri(sağda) ile benzerliği tepki çekti.

Bu iddiaların karşılığında ise Youku şirketi özür dileyerek, paylaşılan Squid Game'inkine benzer bir posterin yalnızca bir taslak olduğu belirtti.

Çin'in Twitter'ı olarak görülen Weibo'da yazılı bir açıklama yapan şirket, "Bir iş hatası nedeniyle, daha önce çekilmiş olan yeni Game's Victory gösterisinin ilk taslağı yanlışlıkla bir ticaret fuarındaki tanıtım faaliyetlerinde kullanıldı." ifadelerini kullandı.

Bu açıklama tabii ki sosyal medya kullanıcılarını tatmin etmeye yetmedi. Sosyal medya kullanıcılarının konu ile ilgili yaptıkları bazı yorumlar şöyle:

"Bu oldukça rezil bir savunma. Kesinlikle Squid Game'in popülerliğinden yararlanmak istediler"

"Yapımcılar neden kendi içeriklerini üretemiyorlar? Bu çok utanç verici."

SQUID GAME'IN BAŞARISI

Eylül ayının ortalarında yayınlanmaya başlayan Squid Game, ilginç konusu ve oyunculuklar sayesinde kısa süre içerisinde tüm dünyada gündem oldu. Dizi, resmi olarak yayınlanmadığı Çin'de de oldukça popüler hale geldi.

Netflix'in yasal olmadığı Çin'de bir çok kullanıcı bu içerikleri yasal olmayan yollarla internet üzerinden takip ediyor.

Yaklaşık 90 ile 100 milyon arasındaki insana hizmet veren Youku isimli yayın platformu ise Çin'in en büyüklerinden biri.