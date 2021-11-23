Sri Lanka'da bir feribot ülkenin doğu kıyısında yer alan Kurinchakeni'den Kinniya'ya doğru seyrederken battı.

Başkent Colombo'ya 260 kilometre mesafede gerçekleşen korkunç kazada en az 6 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine ulaşan donanma birlikleri, 12 yolcuyu kurtarmayı başardı.

Feribotta kaç yolcu bulunduğu açıklanmazken, hayatını kaybedenlerin dördünün çocuk olduğu bildiriliyor.

Birçok yerleşim biriminin köprüyle birbirine bağlandığı Sri Lanka'da, feribot kazalarına ender rastlanıyor. Kurinchakeni ile Kinniya'ya arasındaki köprünün ise tamirat nedeniyle kapalı olduğu açıklandı.