SSD cihazlarda hız sınırı giderek yükseliyor

Günümüzde Hard Disk (HDD) dönemi neredeyse kapandı. Yeni bilgisayar sahipleri daha iyi performans için katı hal sürücülerini yani Solid State Drive‘ları (SSD) tercih ediyor. 2021 yılında bilgisayarınızda iyi bir SSD olması önemli. WD_BLACK ailesindeki WD_BLACK SN850 NVMe SSD de bu iyi seçeneklerden biri.

PCIe Gen4 performansıyla övünen ve 2 TB'a kadar kapasite sunan WD'nin Black SN850, Samsung'un 980 PRO'suna rakip olan bir SSD canavarı. Bütçeniz varsa, üst düzey, kaliteli depolama arayan oyuncular ve meraklılar için iyi bir seçim olabilir.

WD'nin Black ürün grubu, her şeyden önce oyun oynamayı sevenler için üretildi. Ancak bu, uygulamaları için tutarlı depolamaya ihtiyaç duyanları unuttuğu anlamına gelmiyor.

WD Black SN750, neredeyse diğer tüm SSD'leri kıskandırabilecek sürekli yazma hızına sahip bir veri yazma güç merkeziydi. Bu da onu video düzenleyiciler ve büyük veri kümeleriyle oynayanlar için kullanışlı yapıyordu. Ancak okuma performansı, uygulama karşılaştırmalarımızın çoğunda rekabetin biraz gerisinde kaldı. Yeni WD Black SN850 ise okuma hızını optimize ederek, güçlü olan yazma hızını daha iyileştirdi.

7000/5300 MB/s’ye varan sıralı okuma / yazma işlem hacmi ve 1.000.000 / 720.000'den fazla rastgele okuma / yazma IOPS'ye varan en yüksek sıralı performans ile WD Black SN850, PCIe 4.0 x4 NVMe 1.4 arayüzü üzerinden en üst düzey performans sunuyor. WD'nin Black SN850'si 500 GB, 1 TB ve 2 TB kapasitelerde geliyor. Soğutuculu modeli istiyorsanız, ekstra harcama yapmak zorundasınız.

WD Black SN850, yenilenmiş bir SLC önbellekleme uygulaması olan nCache 4.0'a da sahip.

Asus ROG STRIX Z370-H anakartımın UEFI'sinden güvenli bir silme işlemi başlatarak WD Black SN850'yi hızlı ve güvenli bir şekilde silebildim.SSD, güvenli silmeyi desteklerken, Samsung'un yıllardır sürücülerinde desteklediği, donanım hızlandırmalı AES 256-bit tam sürücü şifrelemesi güvenlik özelliğinden yoksun. Black SN850, mobil platformlarda boşta düşük güç çekişi için hem Trim hem de SMART veri raporlamasının yanı sıra Aktif Durum Güç Yönetimi (ASPM), Otonom Güç Durumu Geçişi (APST) ve PCIe L1.2 güç durumunu destekliyor.

Black SN850 için WD Dashboard, şirketin analiz araçları, aygıt yazılımı güncelleyici ve soğutucu modelinde RGB aydınlatma kontrolü içeren SSD araç kutusu ile destekleniyır. WD ayrıca klonlama ve veri yedekleme için Acronis True Image WD Edition’ı kullanıcılarına sunuyor.

Kompakt form faktörü nedeniyle, M.2 diskleri kendilerini soğutma yeteneğinden yoksun ve genellikle bunun yerine pasif hava akışına güvenmek zorundalar. Yazma testimde SSD’nin en sıcak kısım 89°C'ye ulaşırken, sürücü üzerindeki termal sensörler 85°C bildirdi.

SSD, Final Fantasy XIV Shadowbringers’ı yaklaşık 9.9 saniyede açabiliyor. Testlerimde Adata'nın XPG Gammix S50 Lite’ından çok az geride kaldı. Buna ek olarak SSD Windows 10 Pro’yu 7.6 saniyede açabiliyor, Steam’den 20 GB'lık bir oyunu 3.2 ya da Microsoft Office 2019’u ise 1.7 dakikada kurabiliyor. Google Chrome’u da sıfırdan kurması 13.9 saniye sürüyor.

Adobe Photoshop CC ile 50 megapiksellik bir fotoğrafın yükleme, görüntüyü kapatma ve uygulamadan çıkma süresini ölçtüm. Burada aldığım sonuç 12 saniyeydi.

Büyük medya dosyalarını Premiere Pro'ya aktarmak oldukça uzun sürüyor. Çünkü medya önbelleği daha sonra oluşturuluyor ve ses dalga formları en yüksek algılama için hesaplanıyor. Bu testte, 40 adet Full HD klibi (6,5 GB) tamamen içe aktarmak için gereken süreyi ölçtüm ve aldığım sonuç 22.6 saniyeydi.

Oyun anlamında bu SSD ile Battlefield V’i 26, Borderlands 3’ü 15 ve Doom Eternal’i ise 4.8 saniyede yükleyebilirsiniz.

Sonuca bağlıyorum

WD Black SN850, doğru yönde atılmış büyük bir adım ve hiç şüphesiz meraklı SSD depolama topluluğunun dikkatini çekecek. SN850'deki en büyük yenilik, AMD'nin Ryzen işlemcileri nedeniyle ana akım haline gelen PCI-Express 4.0 arabirimi desteği. Intel, PCIe 4.0 SSD'leri zorlamaya yardımcı olacak Rocket Lake CPU'ları ile PCIe 4.0'ı destekleyecek. Bu sürücüleri Ice Lake veya Tiger Lake ile de eşleştirebilirsiniz.

Sadece birkaç gün önce, PCIe 4.0'ı da destekleyen ADATA XPG Gammix S50 Lite'ı inceledim, ancak denetleyicisi dört kanallı tasarım nedeniyle darboğazla karşı karşıya. WD SN850'de böyle bir sınırlama yok. Denetleyicideki sekiz kanal sayesinde, 7 GB / sn'ye varan okuma ve 5 GB / sn'ye varan yazma gibi çarpıcı aktarım hızları gördüm. Rastgele IOPS da yüksek.

WD Black SN850, soğutucusuz olarak geliyor ama WD, daha yüksek fiyata önceden yüklenmiş bir soğutucu içeren model de sunuyor. Termal testimde, yüksek performanslı bir M.2 SSD için alışılmadık bir durum olan 89 ° C'ye kadar yükselen sıcaklıklar gördüm. Aslında, bu sıcaklıklar birçok rakip sürücüden daha iyi.