SSK ve Bağkur emekli maaşlarına yüzde 5 oranında zammın yanı sıra enflasyon farkı oranında bir zam da yansıtılacak. Emekli ve memura yapılacak zamda başat rol oynayan enflasyon oranları ise Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre, aralık ayında enflasyon aylık yüzde 13,58, yıllık yüzde 36,08 oldu. SSK ve Bağkur emekli zammı içinde temmuz-aralık enflasyonu baz alınacak…

SSK VE BAĞKUR EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

SSK ve Bağkur emekli zammı için temmuz ayında 6. dönem toplu sözleşmesinde 2022 yılının ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında, yüzde 7, 2023'te ise yüzde 8+6 artış yapılması kararına imza atıldı. Aynı zamanda her 6 ayda bir enflasyon söz konusu zamların üzerine çıkarsa fark da eklenecek. Buna ilave olarak sendikalı yaklaşık 2 milyon memura 400 liralık da toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek.

Memur ve emekli maaşlarına 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 5 zam halihazırda belli iken, TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon rakamları, enflasyon farkı ile yapılacak zammın da belli olmasını sağladı.

Buna göre; aralık enflasyon yüzde 13,58 olarak gerçekleşti. Enflasyon temmuz ayında yüzde 1.80, ağustos ayında yüzde 1.12, eylül ayında yüzde 1.25, ekim ayında yüzde 2.39, kasım ayında ise yüzde 3.51 artmıştı. Aralık ayında enflasyon ise yüzde 13,58 oldu.

Ortaya çıkan rakamla birlikte SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 25,46 olarak netleşti. Buna göre; 2000 yılından önce emekli olan SSK emeklisinin taban maaşı 2 bin 624 TL’den 3 bin 295 TL’ye çıkacak. Esnaf Bağkur emeklisinin en düşük maaşı 1.912 TL’den 2 bin 399 TL’ye yükselecek. 65 yaş aylığı ise 827 TL’den 1055 TL’ye yükselecek.

Bununla birlikte Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 2 bin 500 TL'ye çıkarıldığı söyledi. Böylelikle ek zamlı SS ve Bağkur emekli maaşları bellin oldu.

SSK ve Bağkur emeklisi ile dul-yetimin 2022 Ocak maaşı (TL)

EMEKLİ MAAŞ ZAMLARI AÇIKLANDI MI?

Emekli maaş zamları için belirleyici iki faktör, toplu sözleşme kararı ve enflasyon farkı iken, toplu sözleşme ile ilgili bölüm Temmuz 2021’de netlik kazanmıştı. Enflasyon farkı ise 3 Ocak 2022 tarihinde TÜİK tarafından açıklandı. Böylelikle emekli maaş zammı için gerekli olan veriler elde edildi.

Diğer yandan 2022 asgari ücret zammının yüzde 50,5 oranında olması memur ve emekli memurda da ek zam beklentisini doğurmuştu.

Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur- Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) Genel Başkanı Önder Kahveci ile ek zam konusunu görüştü. Görüşmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de katıldı.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapan Ali Yalçın, Bakan Bilgin’in aralık ayı enflasyonunun beklenmesi gerektiğine işaret ettiğini belirterek, “Enflasyon rakamı aralık ayını geçtikten sonra ortaya çıkacak rakam yüzde 15-16 belki daha yüksek olabilir. Bakanlık o rakamı görelim yaklaşımında” demişti. 3600 gösterge düzenlemesi de 2022’de çıkacak. Bu düzenleme memur emeklisinin maaşında 1.000 liraya, ikramiyede ise 35 bin liraya varan artışlar sağlanacak.

Memur ve emekli memur maaşlarında yapılacak düzenlemeler ve zam oranına ilişkin açıklamanın Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor. Kabine toplantısı 3 Ocak Pazartesi saat 16.00 sularında başlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Millete Sesleniş konuşmasının ise saat 19.00’da başlayacağı tahmin ediliyor.



