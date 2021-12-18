SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı için hükûmetin iki farklı zam formülü üzerinde olduğu konuşurken, emekli maaş zammının ne kadar olacağı heyecanla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Aralık Perşembe günü canlı yayında yaptığı açıklama ile 2022 asgari ücret tutarının 4 bin 253 TL olduğunu duyurmuştu. Şimdi ise gözler emekli zammına çevrildi…

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emekli maaşlarına zam, her 6 ayda bir olmak üzere senede iki defa yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerini de kapsayan son zam Temmuz ayında yapıldı. Milyonlarca emekli ocak ayı maaşlarını zamlı alacak. Ancak emekli maaş zammının belli olması için ilk olarak 2021 yılının son 6 aylık enflasyon oranlarının belli olması gerekiyor.

Zira 6. dönem toplu sözleşme kararına göre emekli aylıklarına 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 5 zammın yanı sıra enflasyon farkı kadar da zam yapılacak. Yani enflasyonun yüzde 3’ü geçmesi durumunda aradaki fark kadar emekli maaşına bir ek zam olarak yansıyacak.

Aralık ayı enflasyon verileri belli olmadığı için geriye dönük son 5 ayın enflasyon rakamlarına bakıldığında ise 10,47 oranında bir enflasyonun olduğu görülüyor. Bu da yüzde 7,47 oranında bir enflasyon farkı oluştuğunu gösteriyor. Halihazırda yüzde 5 zam ile enflasyon farkı eklendiğinde aralık ayı verileri hariç emekli memur maaşına yüzde 12,47 oranında bir zamma kesin gözüyle bakılabilir. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 15,61’den yüzde 21,39’a çıkması ile aralık ayında enflasyon farkının artacağı, bunun da emekli maaşlarına zam olarak yansıyacağı da konuşuluyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Eldeki veriler SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammının en az yüzde 12, 47 olduğunu gösterse de asgari ücrete yapılan yüzde 50’lik zam oranıyla birlikte, emeklilerde zam oranında bir iyileştirme beklentisi daha da çok oluştu.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, asgari ücrete yapılan artıştan sonra, Meclis’te bütçe nedeniyle nöbetçi olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile çalışmalara katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin en çok emekli maaşlarındaki düzenlemeyle ilgili sorulara muhatap oldu. Hazine Bakanı Nebati’nin sohbet ettiği milletvekillerine emekli zamları ile ilgili görüşlerini aktardığı öğrenildi.

BEKLENTİ YÜKSELDİ

AK Parti milletvekillerinin, “Bizim seçmen kitlemizin büyük bölümünü emekliler oluşturuyor. Asgari ücretin artışı ile birlikte emeklilerde de büyük beklenti oluştu. Emekli maaşlarına asgari ücretteki artışın altında bir artış olmamalı” dedikleri öğrenildi.

İlgili bakanların ise bu konu üzerindeki çalışmaların son aşamaya geldiği, iki seçenek üzerinde durulduğu bilgisini paylaştıkları öğrenildi.

Verilen bilgiye göre, seyyanen zam veya asgari ücrete yapılan zam kadar artış olması üzerinde duruluyor. Bu durumda, SGK ve Bağ-kur emeklilerinin Temmuz’da aldıkları artışla birlikte yıllık zamlarının yüzde 35-40’ı bulacağı öne sürülüyor. İlgili bakanların, milletvekillerine “Ciddi bir artış öngörülüyor. Zamana yayarak hepsini halledeceğiz” dediği öğrenildi.

Milletvekillerine bakanların bir rakam zikretmediği ancak özellikle düşük emekli maaşlarına yönelik bir adım atılacağı bilgisinin paylaşıldığı belirtildi. Emeklilerle ilgili dernek ve STK’lar da asgari ücrette yapılacak artışın emekli maaşlarına da yansıtılması gerektiğini dile getiriyor.







