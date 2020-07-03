SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları zam oranı belli oldu

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi temmuz ayı zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı zammı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ay zammı haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 12,62, aylık yüzde 1,13 arttı.

Memur ve emeklilerin zamlı maaşları da belli oldu.

Memur ve memur emeklisi 1,75 enflasyon farkı alacak.

Bağ-Kur ve SSK emeklileri ise 5,75 maaş zammı alacak.



