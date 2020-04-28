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Türkiye SSK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek

SSK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek

Türkiye

SSK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek

İstanbul Eczacılar Odası'ndan yapılan açıklamada, "SSK'lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız, maskelerini çalıştıkları kurum ve işyerlerinden temin edeceklerdir." denildi.

28 Nisan 2020, Salı 14:07 Son Güncelleme:
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İstanbul Eczacılar Odası'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Eczanelerimizden ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşadığımız yoğunluğun azaltılması yönünde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız, maskelerini çalıştıkları kurum ve işyerlerinden temin edeceklerdir.

Bu kapsamda eczanelerimize gelecek vatandaşlarımızı bilgilendirmek için hazırladığımız afiş çalışmamız aşağıdadır.

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