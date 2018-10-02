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  • St. Etienne Başkanı Caiazzo: Comolli bizi batırdı!

St. Etienne Başkanı Caiazzo: Comolli bizi batırdı!

St. Etienne Başkanı Caiazzo, 2008-2010 arasında çalıştığı Comolli için “Paramızı pencereden dışarı attı. Kulübe ihanet etti. Kadromuzun değeri yüzde 30 azaldı” diye konuştu.

02 Ekim 2018, Salı 09:28
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Galibiyetsiz Rizespor'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'de Cocu kadar tepki gösterilen bir isim de sportif direktör Damein Comolli... Fransız kulübü St. Etienne'in başkanı Bernard Caiazzo, 2008-2010 yılları arasında çalıştığı Comolli için ağır ifadeler kullandı.

Caiazzo, "Geldi, paramızı pencereden dışarı attı. Kulübe ihanet etti. Kadromuzun değeri yüzde 30 azaldı. 22 milyon Euro'yu 7 futbolcuya harcadı. Ancak sadece 1 futbolcu bizim takımın kalitesine yakındı. Bizi batırdığını söyleyebilirim" ifadesini kullandı.

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