St. Etienne'de Wahbi Khazri 68 metreden gol attı
Fransa Ligue 1'de dün sahalarda ender görülebilecek bir gol atıldı. Metz - St. Etienne karşılaşmasında Wahbi Khazri kendi yarı sahasından rakip kaleciyi avladı. Khazri, takımının tek golünü kaydetti.
31 Ekim 2021, Pazar 13:27 Son Güncelleme:
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Fransa Ligue 1'de Metz-Saint-Etienne maçında konuk ekibin yıldızı Wahbi Khazri, jeneriklere girecek bir gole imzasını koydu.
16. dakikada takımı kendi ceza alanından topu alan Tunuslu yıldız, 68 metre uzaklıktan rakip kaleci Alexandre Oukidja'yı önde görüp aşırtma bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.
Khazri'nin topa vurduğu mesafe, 68 metre olarak açıklandı. Zorlu mücadele 1-1 sona erdi.
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