İşte Fatih Terim'in açıklamaları;

Daha oyunun başında öne geçebilirdik. Bu tip takımlara karşı golü erken bulmanız çok önemli ama maalesef bir pastan da, beş pastan da golü atamadık. Direkten de döndü, boş kaleye de atamadık. Atamadık.

TAKIMIMIZ İYİ REAKSİYON VERDİ

Bu tip hadiseleri geçen seneden beri yaşıyoruz. 1-0 geriye düştük, bir de 10 kişi kaldık. Herhalde bir takımın başına gelebilecek en kötü şey. Takımımız iyi reaksiyon verdi, 1-1'i bulduk, bir daha gol kaçırdık.

KAZANACAKTIR, KAZANMALIDIR

Şimdi orada kazanmamız gerekiyor. Galatasaray orada kazanacaktır, kazanmalıdır. İlk defa yaptığımız bir iş değil.

AYTAÇ KARA'YA GÖSTERİLEN TEPKİ HAKKINDA

Sezonun çok başındayız, taraftarımız bizim en büyük silahımız. Böyle olursa, bize doğru doğrultulmuş olur. Çocukları, taraftarın oyun anında tedavi etmesi gerekir. Yoksa oyuncu kalmaz. O tepki doğru ve hoş değil. Bizim bu huyumuzu değiştirmemiz lazım. Kim çıkar, kim girerse alkışlamamız gerekir.

GALATASARAY DEĞİŞE DEĞİŞE DEĞİŞECEK

Ben şansa pek inandığımı düşünmüyorum. Şansı bulmuşsunuz, iki pastan atamıyorsanız... Doğru dürüst pozisyon alır ve vuruş tekniğinizi ona göre ayarlarsanız, bunun kaçması çok zor. Galatasaray, değişe değişe değişecek.

O GOLLERİ ATACAKSIN

2 metreden atacaksın, 5 metreden atacaksın o golleri... Elendiğin zaman 'Kusura bakma, şanssızdık' benim çok sıcak baktığım bir şey değil. 10 kişi kaldık, 1-0 geriye düştük. Bence kalan 10 kişi iyi reaksiyon verdi.

MOSTAFA MOHAMED YORUMU

Mohamed, bizim çok şey beklediğimiz bir oyuncu. Müthiş bir giriş yaptı, ben de o girişini özlemle anıyorum. Daha çok çalışması lazım. Daha çok konsantre olmalı. Oyunda bize daha fazla katkı sunmalıdır. Bunu yapacak bir kapasitesi var.

CANER ERKİN SORUSUNA YANIT

Van Aanholt, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir olmak üzere üç sol bekimiz var, Caner Erkin konusunda şu anda bir tasarrufumuz yok.



