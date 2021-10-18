Türkiye St. Pierre Han'ın restorasyonu için protokol imzalandı

St. Pierre Han'ın restorasyonu için protokol imzalandı

Türkiye

St. Pierre Han'ın restorasyonu için protokol imzalandı

Tarihi 250 yıl öncesine dayanan, Osmanlı'nın ilk bankasının ve ilk mimari büroların bulunduğu St. Pierre Han'ın restorasyonu için protokol imzalandı.

18 Ekim 2021, Pazartesi 23:59 Son Güncelleme:
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Beyoğlu'ndaki tarihi Saint Pierre Han (Sen Piyer Han), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfı iş birliği ile restore ediliyor. Kültür ve Sanat Merkezi'ne dönüştürülecek Han'a ilişkin İBB ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfı arasında protokol imzalandı.

İmza töreni, Beyoğlu Galata'da hanın içinde saat 14.00'te İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfı Başkanı Enver Yücel'in katılımıyla gerçekleştirildi.

"İSTANBUL MİRAS VE YAPILARI BARINDIRAN BİR ŞEHİR" 

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İçindeki anılar, birçok hafıza ortaya çıktıkça bizi çok etkileyecek. İstanbul'un aslında ne kadar kıymetli olduğunu; taşına, toprağına, not düşülen birçok kavramına kadar hassas davranmamız ve korumamız gerektiğini bir kez daha burada canlı canlı yaşayacağımızı düşünüyorum. St.Pierre Hanını restorasyon devam ederken açıyoruz. Tarihi yapıların nasıl restore edildiğini görmek için de Han'a gelinebilecek. Vatandaşlara restorasyon esnasında izleme ve keşif olanağı sunuyor. İstanbul'un farklı yerlerindeki restorasyonları İstanbulluya yaşatıyoruz, bu da çok kıymetli bir deneyim" dedi.

"SÜREÇ UZUYOR BİRAZ DA CANIMIZ SIKILIYOR" 

Enver Yücel ise, St.Pierre'i han ile 13 yıl önce tanıştığını dile getirerek, "Han'ın ayağa kalkması için çok çalıştık. Tabi süreç uzuyor, uzadıkça biraz da canımız sıkılıyor. Mahir Polat ile birlikte bu projeyi konuşup çok heyecan duydum. Ekrem Bey'e durumu hemen anlattığımız zaman ertesi günü koştu, buraya geldi" diye konuştu.

Öykü EYLÜL-Hami YEŞİLYURT / İSTANBUL, (DHA)

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