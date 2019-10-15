Stade de France'tan Mehmetçik'e selam

Stade de France'tan Mehmetçik'e selam EURO 2020 H Grubu Eleme maçında Türkiye Fransa'ya konuk olurken, Stade de France tribünlerini dolduran Türk taraftarlar da Mehmetçik'e selam gönderdi. A Milli Takımımız golün ardından asker selamı verdi