Stade de France'tan Mehmetçik'e selam
EURO 2020 H Grubu Eleme maçında Türkiye Fransa'ya konuk olurken, Stade de France tribünlerini dolduran Türk taraftarlar da Mehmetçik'e selam gönderdi. A Milli Takımımız golün ardından asker selamı verdi
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) H Grubu Eleme maçında Türkiye, deplasmanda Fransa ile karşı karşıya geldi.
Türk taraftarlar müsabakanın oynandığı Stade de France'a adeta akın etti.
Oyuncularımız da asker selamı verdi
Türk taraftarlar, sık sık asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'na desteğini gösterdi.
A Milli Takımı oyuncularımız gelen golün ardından asker selamı verdi.
Arnavutluk maçındaki asker selamı çok konuşulmuştu
A Milli Futbol Takımı futbolcuları Arnavutluk’a karşı son dakikada attıkları golden sonra asker selamı vermiş ve bu selam çok konuşulmuştu.
FIFA'nın asker selamı sonrası soruşturma başlattığı iddiası daha sonra yalan çıkmıştı.
Milliler golden sonra müthiş sevinç yaşamış, golü de Barış Pınar Harekatı’nda yer alan Mehmetçiklere armağan etmişti. Futbolcular golden sonra hep birlikte asker selamı vermişti.
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PARİS (İHA)