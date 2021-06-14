Staj sigortasıyla kadına erken emeklilik imkanı

Eğitimin lise, üniversite gibi çeşitli dönemlerinde staj yapmak zorunlu. Staj sigortasının amacı ise stajyeri iş kazası ve hastalık açısından güvenceye almak. Bunun için de kısa vadeli sigorta kollarına prim ödeniyor. Staj döneminde, kişileri emekli eden uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına) prim yatırılmadığından, staj tarihi emeklilik işlemlerinde sigorta başlangıcı sayılmıyor. Ancak stajın kadınlara emeklilik konusunda sağladığı önemli bir avantaj var.

PRİMLER TAMAMLANIYOR

Staj emeklilik hesabında dikkate alınmasa da doğum borçlanmasında hesaba katılıyor. Yani çok bilinmeyen bu fayda sayesinde kadınlara staj ile sigortalı çalışmaya başladıkları tarihler arasında doğan çocukları için doğum borçlanması yapabilme imkanı doğuyor. Anneler, bu şekilde yapılan doğum borçlanması ile hem eksik prim günlerini tamamlayabiliyor hem de emeklilik yaşını öne çekerek maaş bağlanmasını sağlıyor.

NE KADAR ÖDENİYOR?

Her bir çocuk için 2 yıl olmak üzere, 3 çocuk için 6 yıla kadar varan doğum borçlanması hakkından yararlanmada staj sigortası kadınlara erken emeklilik hakkı sağlıyor. Doğum borçlanması için ödenecek tutar, o yılki brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Brüt asgari ücretin günlük tutarının yüzde 32’si (bu yıl için 36.16 lira) 1 günlük doğum borçlanması tutarını veriyor. Bunun 7.5 katı (bu yıl için 286.20 lira) ise günlük en yüksek borçlanma tutarını oluşturuyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Sigortalılar ve hak sahipleri, sigortalının en son çalışmasının geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine başvurabiliyor. E-devlet üzerinden de başvurmak mümkün.

Online ödeme yapmak istiyorsanız öncelikle e-Devlet sistemine girmelisiniz.

Daha sonra arama menüsünden doğum borçlanması yazıp sigorta türünüze göre seçim yapmalısınız.

Sistemin yönlendirdiği adımları takip ederek işleminizi tamamlayabilirsiniz.



