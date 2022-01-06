Staj ücretine devlet katkısı uzatıldı

Şimdi de aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerine yapılan devlet katkısı ödemelerinin, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılından itibaren 5 eğitim ve öğretim yılı uzatılmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Kararı dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

NE KADAR ÖDENİYOR?

İşletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere yapılacak ödemeler; asgari ücretin net tutarının (4 bin 250 lira) yüzde 30’undan (1.275 lira), kalfalık yeterliliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12’nci sınıf öğrencilerine yapılacak ödemeler ise asgari ücretin yüzde 50’sinden (2 bin 125 lira) az olamıyor ve devlet karşılıyor.

Mesleki eğitim merkezi programı dışındaki okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; 20’den az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisini (2 bin 839 lira), 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte birini (1.419 lira), mesleki eğitim merkezi programına devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin ise tamamını devlet ödüyor.