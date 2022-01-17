Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda 31 yaşındaki Cem Sarı, iş merkezinin 4’üncü katından düşerek hayatını kaybetmişti.









Bölgeye giden polis ekiplerince yapılan incelemelerde Sarı’nın stajyer avukat olduğu tespit edildi. Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Sakarya’da bir avukatın yanında staj yaptığı öğrenilen Sarı’nın cenazesi, incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

SAKARYA BAROSU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Öte yandan, stajyer avukatın ölümü sonrasında Sakarya Barosu sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajda, “Stajyer avukatımız Cem Sarı’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Genç yaşta aramızdan ayrılan stajyerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Başta stajyerimiz Cem Sarı’nın ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verildi.

DÜŞME ANI KAMERADA

Cem Sarı’nın 4’ncü kattan düşme anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, stajyer avukat Sarı’nın yere düştüğü anlar yer aldı.

Konu ile ilgili inceleme devam ediyor.