Türkiye Stajyer avukatlar 30 Mart 2020’ye kadar izinli

Stajyer avukatlar 30 Mart 2020’ye kadar izinli

Türkiye

Stajyer avukatlar 30 Mart 2020’ye kadar izinli

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Adliyelerdeki stajyer avukat meslektaşlarımızın, ilk aşamada 30 Mart 2020 tarihine kadar izinli olmalarını, ayrıca bu sürenin stajlarından sayılmasını kararlaştırdık” dedi.

17 Mart 2020, Salı 20:44 Son Güncelleme:
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Adalet Bakanı Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Adliyelerdeki stajyer avukat meslektaşlarımızın, ilk aşamada 30 Mart 2020 tarihine kadar izinli olmalarını, ayrıca bu sürenin stajlarından sayılmasını kararlaştırdık. Arkadaşlarımızın, evlerinde yapacakları okuma ve çalışmalarla bu süreci iyi değerlendireceklerine inanıyorum“ ifadelerini kullandı.


İHA

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