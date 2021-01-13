Dünya Stalin Döner, bir gün sonra kapatıldı

Stalin Döner, bir gün sonra kapatıldı

Dünya

Stalin Döner, bir gün sonra kapatıldı

Rusya'da açılan Stalin Döner adlı büfe gelen tepkiler üzerine bir gün sonra kapatıldı.

13 Ocak 2021, Çarşamba 09:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Rusya’nın başkenti Moskova’nın kuzeyinde açılan Stalin adlı döner büfesi çıkan tartışmalar üzerine açılışından bir gün sonra kapatıldı. Rus medyası, büfede çalışanların da 1879-1953 arasında yaşayan Josef Stalin‘in dönemine ait istihbarat servisinin yeşil üniformalarını giydiğini aktardı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Rus medyası, güvenlik güçlerinin Stalin Dönercisi'ne gelerek büfenin isminin değiştirilmesini ve asılı olan Stalin portresinin kaldırılmasını istedi. Personelin de gelen yoğun tehditler üzerine işi bıraktığını açıklayan işletmeci, bu yüzden büfenin açılmasından bir gün sonra kapandığını belirtti. Rusya medyasına konuşan halk, milyonlarca insanın ölümünden sorumlu tuttukları Josef Stalin’in adını kullanarak para kazanma çabasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Öte yandan, insan hakları örgütü Memorial da, Stalin Dönercisi adıyla yapılan pazarlama fikrinin tamamen yanlış olduğunu, bu tür girişimlerin yasaklanması gerektiğini kaydetti. 

DHA


İlgili Haberler
Stalin'in asi torunuStalin, Mao'nun dışkısını neden inceletti?


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Suçu AB’ye atmadan önce...
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
WhatsApp dayatmasına soruşturma
Murat Gülderen
Murat Çelik
İşin uzmanından WhatsApp mevzuu
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER ABD, ülkeye girişte yolculardan corona virüs testi isteyecek