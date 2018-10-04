  • Haberler
  • Futbol
  • Akhisarspor, Standard Liege deplasmanında istediğini alamadı

Akhisarspor, Standard Liege deplasmanında istediğini alamadı

Akhisarspor bu sezon Avrupa'da 2. maçında Belçika ekibi Standard Liege ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İlk maçında Krasnodar'a mağlup olan temsilcimiz Standard karşısında da sahadan 2-1'lik yenilgi ile sahadan ayrılmak zorunda kaldı

04 Ekim 2018, Perşembe 22:43 Son Güncelleme: 05 Ekim 2018, Cuma 00:00
A A

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki ilk maçında Akhisar'da konuk ettiği Rus ekibi Krasnodar'a 1-0 mağlup olan Akhisarspor, deplasmanda Standard Liege ile karşılaştı.

Standard Liege 2 - 1 Akhisarspor 

Karşılaşmanın kinci yarısında da skor değişmedi ve maç sona erdi

İlk yarı sona erdi

40.DK: Moussa Djenepo takımını öne geçiren golü atıyor.

32.DK: GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Akhisarspor ceza sahası yayının hemen dışından Onur Ayık ile aradığı golü buldu.

17.DK: Gol. Renaud Emond takımını öne geçiren golü atıyor.

1.DK: Maç başladı! Başarılar Akhisarspor

İlk 11'ler

Standart Liege: Ochoa, Cavanda, Luyindama, Laifis, Pocognoli, Agbo, Marin, Cimirot, Djenepo, Carcela, Emond

Akhisarspor: Fatih,Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Onur Ayık, Josue, Güray Vural, Bilal Kısa, Aykut, Barbosa, Seleznov


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.