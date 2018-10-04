Akhisarspor, Standard Liege deplasmanında istediğini alamadı Akhisarspor bu sezon Avrupa'da 2. maçında Belçika ekibi Standard Liege ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İlk maçında Krasnodar'a mağlup olan temsilcimiz Standard karşısında da sahadan 2-1'lik yenilgi ile sahadan ayrılmak zorunda kaldı