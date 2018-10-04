Akhisarspor, Standard Liege deplasmanında istediğini alamadı
Akhisarspor bu sezon Avrupa'da 2. maçında Belçika ekibi Standard Liege ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İlk maçında Krasnodar'a mağlup olan temsilcimiz Standard karşısında da sahadan 2-1'lik yenilgi ile sahadan ayrılmak zorunda kaldı
UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki ilk maçında Akhisar'da konuk ettiği Rus ekibi Krasnodar'a 1-0 mağlup olan Akhisarspor, deplasmanda Standard Liege ile karşılaştı.
Standard Liege 2 - 1 Akhisarspor
Karşılaşmanın kinci yarısında da skor değişmedi ve maç sona erdi
İlk yarı sona erdi
40.DK: Moussa Djenepo takımını öne geçiren golü atıyor.
32.DK: GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Akhisarspor ceza sahası yayının hemen dışından Onur Ayık ile aradığı golü buldu.
17.DK: Gol. Renaud Emond takımını öne geçiren golü atıyor.
1.DK: Maç başladı! Başarılar Akhisarspor
İlk 11'ler
Standart Liege: Ochoa, Cavanda, Luyindama, Laifis, Pocognoli, Agbo, Marin, Cimirot, Djenepo, Carcela, Emond
Akhisarspor: Fatih,Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Onur Ayık, Josue, Güray Vural, Bilal Kısa, Aykut, Barbosa, Seleznov