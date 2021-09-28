Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, TÜBİTAK Star bursunun yeniden başladığını duyururken, Aziz Sancar bursu konusunda da detaylar verdi. Konuşmanın ardından da “Star bursu nedir?” “TÜBİTAK bursu, Aziz Sancar bursu ve TÜBİTAK Star bursu ne zaman? soruları lisans ve yüksek lisans öğrencileri tarafından araştırılmaya başlandı.

STAR BURSU NEDİR?

TÜBİTAK’ın düzenlediği Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) hakkında şu bilgiler bulunuyor;

"Nitelikli insan kaynağının ülkemize kazandırılması hedefimiz doğrultusunda, lisans öğrencilerimizin Ar-Ge kültürü kazanmaları, araştırma ekosistemine ilk adımı atmaları ve araştırma yapmaya teşvik edilmeleri amacıyla STAR Programı hazırlanmıştır.

STAR, Stajyer Araştırmacı Burs Programı kapsamında Lisans Öğrencilerine Yönelik Araştırma Projeleri çağrısına başvuran ve/veya bu programdan destek almaya hak kazanan ve destek alan kişilerle ilgili işlem ve yükümlülükleri kapsar. TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerine star.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilir."

TÜBİTAK STAR BURSU DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

TÜBİTAK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TÜBİTAK'ın internet sitesinden yayınlanan açıklamaya göre TÜBİTAK burs başvuruları 25 Ekim - 12 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılabilecek.

TÜBİTAK BURSUNA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda sayısal bölümler (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik) için Y-SAY,

Eşit ağırlıklı ve sözel bölümler (Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Tarih Coğrafya, Sosyoloji, Antropoloji, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, İlahiyat) için TYT puan türünde ilk 25.000’e girerek yurt içindeki üniversitelerin belirtilen örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptıranlar,

BİDEB 2205-Lisans Burs Programı’ndan aylık 4.000 TL’ye kadar burs almaya hak kazanıyor.

AZİZ SANÇAR DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA BURSU BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, ''Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar adına ocakta doktora sonrası araştırma bursu programı başlatıyoruz. Yer alacak öğrencileri Aziz hocamız seçecek.'' ifadelerini kullandı. Ancak şu an için Aziz Sancar bursuna dair şartlar ve burs miktarı belli değil.