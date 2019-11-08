Star of Bosphorus sayesinde Türkiye bölgenin veri üssü olacak

Önceki gün bir grup gazeteciyle bir araya gelen Erol, “NGN Cloud bugün itibarıyla sadece Türkiye’de değil, 12 farklı ülkeden şirketlere bulut hizmeti veriyor. Ülkemizin diğer ihracat kalemleriyle kıyaslandığında katma değeri oldukça yüksek olan ‘teknoloji hizmeti ihracatına’ imza atıyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi hedefleri ile uyumlu şekilde veri hizmeti ihracatına katkı sağlıyoruz. Bu da bizim bölgenin data (veri) üssü olma vizyonumuzda emin adımlarla yürümemizi sağlıyor” dedi.

İstihdama destek veriyor

NGN’in son 5 yılda 12 kat büyüme kaydettiğini vurgulayan İnanç Erol, “Bankacılıktan spora, turizmden sağlığa, üretimden holdinge geniş yelpazede dünya devi uluslararası şirketlere hizmet sağlıyoruz” diye konuştu. Şu anda 256 çalışanları olduğunu belirten Erol, şöyle devam etti: “İstihdama devam edip 2020’ye 300 çalışanla girmeyi hedefliyoruz. 2 yıl içinde 800 kişilik istihdama ulaşma planımızla veri merkezi ve bulut sağlayıcısı alanında lider şirket olmak yolunda büyük adımlar atıyoruz.”

Katar ile ortaklık

Geçen hafta Türkiye’nin bölgenin veri üssü olması yolunda NGN olarak önemli bir imza attıklarını anlatan İnanç Erol, şunları söyledi:

“Qatar Foundation’a (Katar Fonu) ait teknoloji hizmeti şirketi MEEZA’nın Türkiye’deki felaket kurtarma ve veri yedekleme ortağı olma yönünde anlaşma imzaladık.

Katar Fonu’nun dünyada en çok yatırım yapan fonlarından biri olması sebebiyle çok daha ileri seviyede yabancı kurumun datasının Türkiye’de saklanacağı kaçınılmaz. Ayrıca grubun içinde bulunan telekom operatörlerine hizmet sağlayan fiber şirketini de Türkiye’ye getirerek ülkemizin altyapısına fayda sağlamayı planlıyoruz.”

Ortadoğu'da dev hastane projesi

Yurtdışı tarafında, sağlık alanında Ortadoğu’da çok büyük bir hastane projesi aldıklarının bilgisini veren İnanç Erol, “Altyapıyı sağlarken regülasyonun izin verdiği datasının yedeklemesini de Türkiye’de yapacağız” dedi.

Fiyat avantajı

Tüm şirketlere sağladıkları güvenlik, hız, maliyet avantajı ve kesintisiz hizmetle rekabette fark yarattıklarını ifade eden İnanç Erol, fiyatlarının TL olmasının önemli avantaj olduğunu kaydetti. Erol, “Türkiye pazarındaki global bulut hizmeti sağlayıcı rakiplere göre yerli bir şirket olarak hem maliyet avantajı hem regülasyonlara daha hızlı uyum sağlıyoruz” dedi.

POSTA/ Ekonomi Servisi