Kültür & Sanat Star Wars Günü nedir?

Star Wars Günü nedir?

Kültür & Sanat

Star Wars Günü nedir?

Efsane film serisi Star Wars'un kendine has kültürünü yaşatmak adına her yıl 4 Mayıs Dünya Star Wars Günü olarak kutlanıyor. Peki 4 Mayıs neden Star Wars Günü? İşin aslı bir kelime oyununa dayanıyor.

04 Mayıs 2021, Salı 17:01 Son Güncelleme:
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Her yıl 4 Mayıs dünya genelinde Star Wars Günü olarak kutlanıyor. Star Wars hayranları, Star Wars kültürünü yaşatmak ve filmi anmak için her yıl 4 Mayıs'ı Dünya Star Wars Günü olarak kutluyor. Bu özel günün 4 Mayıs tarihinde kutlanma nedeni ise tamamen İngilizce'deki bir kelime oyunundan kaynaklanıyor.

STAR WARS GÜNÜ NEDEN 4 MAYIS'TA KUTLANIYOR?

NTV'de yer alan habere göre, filmin klasik "May the force be with you" (Güç seninle olsun) cümlesindeki 'force' (güç) kelimesi ile 'fourth' (dördüncü) kelimesinin okunuşunun benzerliği ve orijinal cümlede dilek ifade eden 'may'in aynı zamanda 'Mayıs' anlamına gelmesinden yola çıkılarak "May the fourth be with you" denilerek bir kelime esprisi yapılıyor. Bu kelime esprisinin dolayı da 4 Mayıs Dünya Star Wars günü olarak kutlanıyor.

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