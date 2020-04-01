'Star Wars' oyuncusu Andrew Jack hayatını kaybetti

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın haline gelen corona virüs can almaya devam ediyor. Temsilcisi Jill McCullough’ın TMZ'ye yaptığı açıklamaya göre; ünlü oyuncu ve aksan koçu Andrew Jack, salı sabahı İngiltere’de yaşamını yitirdi.Daha önce corona virüs testi pozitif çıkan Andrew Jack'in durumunun ağırlaşması ve diğer belirtilerin artması üzerine kurtarılamadığı belirtildi. Andrew Jack'in eşi, Avustralya'da karantinada olduğu için ünlü oyuncunun son anlarında yanında yer alamadı.

Robert Pattinson'a koçluk yapıyordu

24 Ocak 1944 doğumlu Andrew Jack, son olarak 'Batman' filmi için yıldız oyuncu Robert Pattinson'a koçluk yapıyordu.

Andrew Jack; 'Sherlock Holmes', 'Yüzüklerin Efendisi', 'Captain America' ve 'Siyah Giyinen Adamlar' gibi filmlerde de görev yapmıştı.