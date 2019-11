Star Wars: Rise of The Skywalker, 2 saat 21 dakika sürecek

Lost, Fringe, Lovecraft: Country, Castle Rock, Alcatraz gibi TV serilerinden ve Star Trek, Star Wars: The Force Awakens, Mission: Impossible ve Super 8 gibi yapımlardan tanıdığımız yapımcı ve yönetmen J.J. Abrams, yeni Star Wars filmi hakkında hayranların ilgisini çekecek açıklamalarda bulundu. Yeni üçlemenin son filmi olan Star Wars: Rise of The Skywalker'da gerek yönetmenlik; gerekse yapımcılık rolünü üstlenecek J.J. Abrams, filmin uzunluğu hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Aralık ayının son haftasında gösterime girecek yapım, 2 saat 21 dakika perdeye kilitleyecek.

Her halükarda karşımızdaki eser en uzun Star Wars (Yıldız Savaşları) değil. Yeni üçlemenin ikinci filmi Star Wars: The Last Jedi, 2 saat 32 dakikalık muazzam uzunluğuyla dikkatlerini üstünde toplamıştı. Ne var ki yapım, gerek eleştirmenler gerekse serinin tutkunları tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Star Wars: The Force Awakens'in gişe hasılatı 2 milyar dolar seviyesindeyken; The Last Jedi 1,3 milyar dolarlık hasılata ulaşmakta zorlanmıştı.

Daha önceden çekilmiş sahneleri de izleyicilerle buluşacak

Üçlemenin son filminde; Mark Hamill, Daisy Ridley, Oscar Isaac, Adam Driver, orijinal üçlemeden tanıdığımız Billy Dee Williams, Ian McDiarmid (Palpatine) ve Heroes'tan tanıdığımız Greg Gunberg gibi birbirinden ünlü oyuncular yer alacak. Bir süre önce hayatını kaybeden Carrie Fisher'ın (Princess Leia) daha önceden çekilmiş sahneleri de izleyicilerle buluşacak.

Yaklaşık 250 milyon dolarlık yapım bütçesine sahip olan Star Wars: Rise of The Skywalker, 20 Aralık 2019 tarihinde, dünya çapında gösterime girecek.