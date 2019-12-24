Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi hayal kırıklığı yarattı

Disney Star Wars markasını George Lucas’tan 2012 senesinde satın almıştı. Satın alım gerçekleştikten sonra Disney çatısı altında çekilen üç ana filmin haricinde iki de yan film görmüştük.

Bu devam filmleri Star Wars hayranları tarafından yerden yere vurulurken, Star Wars’a ilk 6 filmden bir hayranlığı bulunmayan insanlar tarafından çok da kötü bulunmamıştı.

Her şeye rağmen hayranları 42 sene önce başlayan bu epik maceranın finalini merak ediyordu. Fakat film iyi bir gişe başarısına ulaşsa da geçmiş Star Wars filmlerinin bir hayli altında kaldı.

Sinema dünyasında ilk hafta sonunda filmlerin yaptığı gişe hasılatı çok büyük bir önem taşır. Örnek vermek gerekirse yine Disney’in bu sene çıkardığı bir film olan “Avengers: Endgame” filminin ilk hafta sonu hasılatı 1.2 milyar dolarken, toplam hasılatı 2.8 milyar dolardı. Yani filmler gişe hasılatının çok büyük bir bölümünü ilk hafta sonunda yapmakta.









Star Wars’un 2015’teki “Güç Uyanıyor” filmi ilk hafta sonunda 517 milyon dolar hasılat elde ederken, “Son Jedi” ise 450 milyon dolarlık bir hasılat elde etmişti.

“Star Wars - Skywalker’ın Yükselişi” ise 374 milyon dolar hasılat elde ederek beklentilerin oldukça altında kaldı.

Disney’in bu filmden sonra, 2015’ten beri her yıl sinemada bir film ile boy gösteren Star Wars markasına animasyon ve live-action dizilerle Disney+ platformunda devam edeceği, markanın beyaz perdedeki macerasına 2-3 sene ara vereceği söyleniyor.