Star Wars’ın Chewbacca’sı Joonas Suotamo kızına Bacca adını verdi

Star Wars serisinde Chewbacca karakterine hayat veren Finlandiyalı oyuncu Joonas Suotamo ile eşi Milla Pohjasvaara’nın ikinci çocukları dünyaya geldi. Çift, yeni doğan kızlarına Star Wars karakteri Chewbacca’dan ilhamla Bacca adını verdi. İkinci kez baba olduğu haberini sosyal medyada paylaşan 33 yaşındaki Suotamo, “Heyecan verici bir haberimiz var: Ailemizin yeni üyesinin aramıza katılmasından dolayı mutluyuz. Küçük prensesimiz (ya da senatör ya da general ya da o nasıl isterse) bu hafta dünyaya geldi” mesajını yazdı.





Aatos adında bir oğlu olan Suotamo, yeni doğan kızını, “Prenses Bacca dünyaya hoş geldin” notuyla tanıttı. Star Wars oyuncusu, kızına film karakteri olarak seslenmeyi tercih ederken, Bacca’nın, bebeğin gerçek adı ya da takma adı olup olmadığı bilinmiyor.

Suotamo, Star Wars ailesine Star Wars: Güç Uyanıyor (2015), Star Wars: Son Jedi (2017), Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi (2018) ve Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi (2019) filmleriyle katıldı.





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